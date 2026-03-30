Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Với số phiếu tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Nguyễn Đài Thy, Đặng Thị Ngọc Mai và Nguyễn Hồng Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh và TAND khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, với số phiếu tuyệt đối, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Huỳnh Văn Sơn và Phạm Tấn Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

QUANH VINH