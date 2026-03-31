Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Huế

Sáng 31-3, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Văn Mạnh.

Lãnh đạo TP Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX

HĐND TP Huế cũng đã bầu đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể lãnh đạo UBND TP Huế giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND. Tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở theo hướng kỷ cương, liêm chính, hành động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

