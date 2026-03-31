Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Huế

SGGPO

Sáng 31-3, HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Văn Mạnh.

Lãnh đạo TP Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX

HĐND TP Huế cũng đã bầu đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; cùng tập thể lãnh đạo UBND TP Huế giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND. Tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở theo hướng kỷ cương, liêm chính, hành động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

VĂN THẮNG

Từ khóa

HĐND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn UBND TP Huế UVTW Đảng Trần Hữu Thùy Giang Phạm Đức Tiến Hoàng Hải Minh Lê Trường Lưu

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn