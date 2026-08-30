Đồng Nai: Bắt quả tang 2 người vận chuyển tê tê quý hiếm

Công an phường Trị An, TP Đồng Nai bắt quả tang T.T.N. và T.V.P. đang vận chuyển một cá thể tê tê còn sống để tìm nơi tiêu thụ.

T.T.N. (trái) và tang vật cá thể tê tê. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 30-8, Công an phường Trị An, TP Đồng Nai đang tạm giữ hình sự T.T.N (34 tuổi, trú ấp 5, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai) và T.V.P. (56 tuổi, trú khu phố Bà Hào, phường Trị An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25-8, trong lúc tuần tra trên đường ĐT767, đoạn qua tổ 16, khu phố Mã Đà, phường Trị An, công an phát hiện N. điều khiển xe mô tô chở P. lưu thông theo hướng từ ngã ba Lâm Sản về trung tâm phường Trị An có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên baga phía trước xe có một thùng giấy chứa một cá thể động vật còn sống, nghi là tê tê. Công an lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật và đưa 2 người về trụ sở làm việc.

Bước đầu, N. khai đầu tháng 8-2026, trong lúc cưa cây tràm thuê tại khu phố Hiếu Liêm, phường Trị An, N. vào khu vực ven rẫy thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đặt bẫy săn thú rừng. Ngày 24-8, N. kiểm tra bẫy và phát hiện một cá thể tê tê mắc bẫy nên bắt giữ.

Chiều 25-8, N. liên hệ nhờ P. tìm người mua. Sau đó, N. chở người này cùng cá thể tê tê đi tìm nơi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cá thể tê tê thuộc nhóm IB, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 86/2025/QH15), người săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có thể bị phạt tiền từ 1 đến 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

PHÚ NGÂN