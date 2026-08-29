Xử phạt kiểm duyệt viên để lọt văn bản giả mạo lên nhóm Facebook

Tối 28-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một kiểm duyệt viên nhóm Facebook, do không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thông tin sai sự thật.

Hình ảnh lan truyền quyết định khởi tố sai sự thật. Ảnh: CAHN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 27-8, hình ảnh văn bản giả mạo “Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội” lan truyền trên một số hội, nhóm mạng xã hội. Nội dung sai sự thật này đã không được kiểm duyệt, ngăn chặn trước khi đăng tải gây hoang mang dư luận.

Phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương xác minh, mời các cá nhân liên quan làm việc để làm rõ trách nhiệm.

Ngày 28-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.H.N. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), là kiểm duyệt viên 2 nhóm Facebook “GIAO THÔNG VĂN MINH” và “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO”.

Theo đó, T.H.N. bị xử phạt về hành vi quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tài khoản, hội, nhóm nhưng không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, T.H.N. bị xử phạt 15 triệu đồng.

ĐỖ TRUNG