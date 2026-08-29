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Phát hiện 2 thi thể đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

SGGPO

Tối 28-8, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

Cả hai thi thể đều được người dân phát hiện vào lúc chiều tối muộn, ở 2 địa điểm khác nhau, cùng trên sông Sài Gòn.

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Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thủ Dầu Một

Trong đó, thi thể tìm thấy ở đoạn qua phường Thủ Dầu Một đã xác định được danh tính, người này là L.H.S, 52 tuổi, sống trên địa bàn.

Theo gia đình, nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm và rời khỏi nhà lúc 4 giờ cùng ngày, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đến tối thì phát hiện sự việc.

Thi thể còn được phát hiện đoạn qua phường Bình Hòa, nghi đã tử vong khoảng 3-4 ngày trước, hiện công an đang phát thông báo tìm thân nhân. Nạn nhân mang áo quần dài tay, trên người mang túi chứa nhiều dụng cụ giống thợ sửa xe. Nhận định ban đầu, người đàn ông này khoảng 50 tuổi.

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THẢO NGUYỄN

Từ khóa

sông Sài Gòn thi thể trầm cảm Thủ Dầu Một Bình Hòa

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