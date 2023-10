Đồng Nai: Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 19-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại Công ty TNHH Starlight (613 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).