Pháp luật

Đồng Nai: Khởi tố đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

SGGPO

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Quốc Thắng (48 tuổi, thường trú tại TP Cần Thơ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khuya 1-8, sau khi cùng nhóm bạn ca hát và sử dụng rượu, Thắng điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa (qua địa bàn phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) theo hướng cầu Ông Tiếp đi về TPHCM. Trên đường di chuyển, xe của Thắng va chạm với xe mô tô do ông P.Q.G (47 tuổi, trú phường Biên Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau cú va chạm, cả hai người cùng phương tiện ngã xuống đường. Thắng bị xây xát nhẹ; ông G. bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Thay vì hỗ trợ người bị nạn, Thắng điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Người dân trong khu vực đưa ông G. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM). Do bị thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào sáng 2-8.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã truy xét và tạm giữ, khởi tố Đặng Quốc Thắng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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