Khởi tố nhóm đối tượng giết người, cướp tài sản ở Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tối 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm” xảy ra tại Campuchia và Việt Nam.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thế Du (tên thường gọi Út, trú tỉnh Tây Ninh) rủ Lê Thành Phúc (sinh năm 1982), Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1994) và Lê Tấn Bửu (tên gọi khác Cường, sinh năm 1983) đi cướp một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Khoảng 20 giờ ngày 7-7, Bửu, Du và Phúc xông vào cửa hàng của gia đình ông Sam Hak, dùng bình xịt hơi cay, dây và băng keo khống chế, tấn công vợ chồng ông cùng con gái để cướp tài sản.

Hậu quả, ông Sam Hak tử vong; vợ và con gái bị thương nhẹ. Nhóm đối tượng cướp khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Sau khi gây án, các đối tượng thuê Đoàn Phương Tâm (sinh năm 1991, trú tỉnh Tây Ninh) - có 2 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - dùng xe máy chở ra đường mòn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 9-7, Bửu gặp Nguyễn Hải Âu tại TP Cần Thơ và kể lại vụ cướp. Âu sau đó nhờ người quen thuê nhà nghỉ cho Bửu tại phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để lẩn trốn.

Các đối tượng: Đoàn Phương Tâm (áo đen) và Nguyễn Hải Âu. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Đoàn Phương Tâm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; Nguyễn Hải Âu về tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Duy Khánh về tội “Không tố giác tội phạm”.

ĐỖ TRUNG