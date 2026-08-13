Xã hội

Từ ngày 1-9, người bị thương trên 81% do tai nạn giao thông có thể được hỗ trợ 100 triệu đồng

SGGPO

Từ ngày 1-9, nạn nhân bị thương tích trên 81% do tai nạn giao thông có thể được hỗ trợ mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Chiều 13-8, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1-9 sẽ chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Theo đó, quỹ có thể hỗ trợ các trường hợp gồm: nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu; các hoạt động tuyên truyền để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Theo quy định, nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc. Gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc.

Trường hợp nạn nhân bị thương trên 81%, quỹ trên có thể hỗ trợ mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Bên cạnh đó, đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Cục Cảnh sát giao thông Tai nạn giao thông Đường bộ Bộ Công an

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