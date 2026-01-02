Đồng Tháp đón nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 2-1-2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại trao Bằng Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ giỗ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp. Ảnh: V.T

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã trao Bằng Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT-DL đối với Lễ giỗ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều (lễ giỗ của hai vị anh hùng đã lãnh đạo nhân dân vùng Đồng Tháp Mười đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp trong những năm 1864 – 1866) và Lễ hội Vía bà chúa xứ Gò Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân, đồng thời khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của nhân dân Đồng Tháp trong tiến trình phát triển đất nước.

Tỉnh Đồng Tháp cam kết tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa Gò Tháp; gắn gìn giữ truyền thống với giáo dục lịch sử, phát triển du lịch bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều là những thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX. Từ vùng đất Đồng Tháp Mười, các ông đã nêu cao ngọn cờ yêu nước, lấy dân làm gốc, để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc. Từ sự ngưỡng vọng đó, nhân dân Gò Tháp đã gìn giữ việc thờ phụng, tổ chức lễ giỗ cho hai ông suốt hơn 150 năm qua.

Cùng với Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía bà chúa Xứ Gò Tháp, các nghi lễ tín ngưỡng nơi đây đã trở thành mạch nguồn văn hóa sống động, phản ánh niềm tin, khát vọng và bản sắc nhân văn của cư dân Đồng Tháp Mười. Qua các nghi lễ, lễ hội, người dân gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an; đồng thời, thể hiện rõ bản sắc văn hóa Nam bộ giàu tính nhân văn, khoan hòa và cố kết cộng đồng.

Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều diễn ra từ ngày 2 đến 4-1-2026 (nhằm ngày 14-16, tháng 11 âm lịch).

NGỌC PHÚC