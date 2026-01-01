Mãn nhãn lễ hội khinh khí cầu chào năm mới 2026 tại Đồng Tháp

Trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới 2026, người dân và du khách tại Đồng Tháp đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn khinh khí cầu mãn nhãn.

Sáng 1-1, Quảng trường TP Sa Đéc (Đồng Tháp) trở thành tâm điểm của sự chú ý khi hàng chục chiếc khinh khí cầu khổng lồ đồng loạt cất cánh, nhuộm rực bầu trời Đất Sen Hồng bằng những mảng màu rực rỡ.

Dưới mặt đất, không khí vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn người dân và du khách trong những bộ áo dài truyền thống thướt tha, hân hoan ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất cho một khởi đầu đầy hy vọng.

Chị Ngọc Giàu, một du khách đến từ TPHCM, hào hứng chia sẻ, gia đình chị chọn Sa Đéc làm điểm du lịch đầu năm và thật sự ngỡ ngàng trước lễ hội này.

“Nhìn những chiếc khinh khí cầu rực rỡ bay cao trên nền trời xanh, tôi cảm thấy tâm hồn mình cũng phơi phới, tràn đầy năng lượng và hy vọng cho một năm mới tốt lành”, chị Giàu nói.

Hòa cùng niềm vui chung, ông Trần Lê Lâm (phường Sa Đéc), cho biết xưa nay Sa Đéc nổi tiếng với hoa, nay lại có thêm “hoa bay” trên trời thế này thì đẹp không gì bằng. Thấy quê hương ngày càng đổi mới, du khách đổ về đông vui, người dân chúng tôi ai nấy đều phấn khởi và tin tưởng vào một năm 2026 phát triển mạnh mẽ.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay ấm áp của đôi lứa và ánh mắt tròn xoe đầy thích thú của trẻ thơ. Giữa không gian ngập tràn sắc màu, mỗi chiếc khinh khí cầu bay lên như mang theo những ước nguyện về một năm mới bình an, hanh thông và vươn cao của vùng Đồng Tháp mến khách.

Chương trình trình diễn khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách xuyên suốt từ ngày 1 đến hết ngày 4-1.

