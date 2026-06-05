Đồng Tháp khai mạc Lễ hội trái cây lần thứ I năm 2026

Ngày 5-6, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, Đồng Tháp hiện có hơn 134.000ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm, là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước.

Những năm gần đây, tỉnh chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tập trung phát triển chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh và có trách nhiệm. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000ha; các nông sản chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Đồng Tháp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chặt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; bảo đảm truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, số hóa quy trình quản lý và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đông đảo người dân đến tham quan lễ hội

Ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Đồng Tháp quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả, bền vững; phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng nông nghiệp, logistics, chế biến sâu và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Người dân đến tham quan và chụp ảnh tại lễ hội

Lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 8-6, với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Nổi bật là hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trái cây và sản phẩm đặc trưng vùng ĐBSCL; hội thảo “Người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức”; hội nghị phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực của tỉnh cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

NGỌC PHÚC