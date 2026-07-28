PNJ công bố đã kiểm soát áp lực thanh khoản

PNJ cho biết, sau 1 tuần triển khai các biện pháp điều chỉnh hoạt động thu đổi, 95% khách hàng lựa chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác, góp phần cải thiện đáng kể dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp.

Khách hàng giao dịch tại PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thông tin trên được nêu trong thư gửi cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và công bố bất thường đến Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) chiều 28-7.

Trong nội dung công bố, PNJ cho biết đã nhanh chóng kiểm soát áp lực thanh khoản phát sinh từ làn sóng khách hàng bán lại trang sức kim cương trong tháng 7. Sau một tuần triển khai các biện pháp quản trị khẩn cấp, tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác đạt 95%, góp phần cải thiện đáng kể dòng tiền hoạt động.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 20-7-2026, nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng đột biến trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn lên hoạt động quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận doanh thu 1.588 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng, cao gần gấp 4 lần doanh thu.

Trước diễn biến trên, từ ngày 21-7, PNJ đã rà soát toàn diện và điều chỉnh quy trình thu đổi. Doanh nghiệp tập trung khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong hệ thống thay vì nhận thanh toán bằng tiền mặt.

Sau 7 ngày triển khai, từ ngày 21 đến 27-7, tình hình đã cải thiện đáng kể. Doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại giảm còn 1.162 tỷ đồng và 95% khách hàng lựa chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác.

Theo PNJ, những kết quả này giúp cải thiện rõ rệt dòng tiền hoạt động so với nửa đầu tháng 7, đồng thời cho thấy nhu cầu mua sắm và mức độ gắn kết của khách hàng với thương hiệu vẫn được duy trì.

Bên cạnh việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh, PNJ cũng thiết lập cơ chế giám sát mới với sự tham gia của đơn vị tư vấn, báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị nhằm tăng cường kiểm soát mô hình vận hành. Doanh nghiệp đồng thời siết chặt quản trị thanh khoản hàng tồn kho và tối ưu vòng quay hàng hóa.

Về năng lực tài chính, lãnh đạo PNJ cho biết công ty vẫn còn các hạn mức tín dụng chưa sử dụng, đồng thời tiếp tục tối ưu chi phí để ưu tiên nguồn lực cho giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm. Ban điều hành khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường nhằm cân bằng lợi ích của khách hàng với hiệu quả hoạt động và quyền lợi của cổ đông.

NHUNG NGUYỄN