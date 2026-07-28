Chứng khoán phục hồi, PNJ đảo chiều giảm vào cuối phiên

VN-Index đảo chiều tăng sau chuỗi giảm điểm mạnh trước đó.

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 28-9

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 28-7 phục hồi tích cực khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Sau khi giảm thêm gần 22 điểm, lực bắt đáy tích cực kéo VN-Index đảo chiều tăng gần 12 điểm vào cuối phiên, tương đương mức hồi phục khoảng 34 điểm trong phiên.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh nhất: VCI, VND tăng trần; SSI tăng 4,55%, VIX tăng 4,68%, SHS tăng 4,9%, MBS tăng 2,3%...

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp, công nghệ thông tin, dầu khí, nguyên vật liệu cũng nghiêng về sắc xanh. Nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn tăng mạnh như: MWG tăng 3%, MSN tăng 2,82%, VNM tăng 2,94%, HPG tăng 3,19%...

Riêng cổ phiếu PNJ, sau phiên tăng trần trước đó, tiếp tục bứt phá lên mức giá trần 35.200 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch này. Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến mã này đảo chiều, chốt phiên giảm 0,8% xuống còn 32.650 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,61 điểm (0,7 %) lên 1.680,62 điểm với 195 mã tăng, 128 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,1 điểm (0,04%) lên 269,45 điểm với 68 mã tăng, 64 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Lực bắt đáy tích cực khiến thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 19.200 tỷ đồng, tăng 4.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.100 tỷ đồng, tăng 5.100 tỷ đồng so với phiên trước.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào bắt đáy, khối ngoại lại bán ròng “khủng”, kéo dài chuỗi bán ròng phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 2.261 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN