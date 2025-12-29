Đồng Tháp: Ra mắt Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” vào ngày 3-1-2026

Ngày 29-12, bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết UBND phường Cao Lãnh sẽ ra mắt Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” vào ngày 3-1-2026.

Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” sẽ bắt đầu từ 14 giờ đến 20 giờ (thứ bảy hàng tuần)

Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ (thứ bảy hàng tuần), tại Thuận Tân Hội Quán (Khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh).

Các hoạt động trải nghiệm như: Tham quan ngôi nhà cổ trên 100 năm tuổi, tham quan nghề giũ cá, trải nghiệm quết bánh phồng, nướng bánh, trải nghiệm làm bánh dân gian, trải nghiệm cất vó; tham gia các hoạt động trò chơi dân gian; thưởng thức không gian Đờn ca tài tử và thưởng thức đặc sản địa phương…

Theo bà Hồ Huệ Thu Hằng, Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy ngành nông nghiệp đô thị gắn với phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân địa phương…

Ngành chức năng phường Cao Lãnh và các đơn vị liên quan đang khẩn trương sửa chữa, tu bổ các quầy, sạp, trang trí hoa kiểng… để không gian sạch đẹp. Đồng thời, lắp đặt các bảng chỉ dẫn đường, hướng dẫn tiểu thương hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi nilon, sử dụng sản phẩm thay thế bằng giấy, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Yêu cầu tiểu thương niêm yết giá bán rõ ràng, chất lượng các sản phẩm phục vụ du khách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chấp hành nghiêm nội quy về trang phục, cách giao tiếp, ứng xử với du khách...

NGỌC PHÚC