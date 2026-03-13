Quy hoạch 4 tuyến đường du lịch sinh thái tại rừng ngập mặn Cần Giờ

Đến năm 2030, TPHCM xây dựng 4 tuyến đường du lịch sinh thái tại rừng ngập mặn Cần Giờ kết hợp nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường với tổng chiều dài khoảng 53,48km.

Chiều 13-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, sẽ hình thành 4 tuyến đường du lịch sinh thái tại rừng ngập mặn Cần Giờ kết hợp nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường với tổng chiều dài khoảng 53,48km, góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái đặc thù của địa phương.

Xây dựng 4 tuyến đường du lịch sinh thái tại rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, tuyến du lịch sinh thái số 1 kết nối từ sông Dần Xây đến Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, dài khoảng 11,47km. Tuyến đi qua các đường mòn, đường tuần tra bảo vệ rừng, đường thủy nội địa và đường dân sinh hiện hữu. Hành trình du lịch được thiết kế theo hướng du ngoạn trên các tuyến sông như Dần Xây, Dinh Bà, Lò Rèn và Vàm Sát.

Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, tham gia các hoạt động trải nghiệm, thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng của rừng ngập mặn tại các nhà hàng địa phương.

Tuyến du lịch số 2 có chiều dài khoảng 20,47km, kết nối Điểm du lịch sinh thái Dần Xây với khu vực quản lý rừng ngập mặn thuộc xã Bình Khánh và xã Thạnh An. Tuyến này khai thác các trải nghiệm du lịch gắn với sinh kế của người dân và công tác bảo vệ rừng.

Du khách có thể tham gia cùng người dân tuần tra rừng, trải nghiệm các hoạt động đánh bắt thủy sản truyền thống như giăng lưới, đặt ống trum bắt cá thòi lòi, leo cây trang, cây đước bắt ốc len, hái rau rừng và thưởng thức các món ăn được chế biến từ sản vật địa phương.

Tuyến du lịch sinh thái số 3 dài khoảng 9,75km, kết nối Điểm du lịch sinh thái Dần Xây với điểm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng. Tuyến này hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu đời sống và văn hóa của cư dân vùng ven biển.

Tuyến du lịch số 4 là tuyến liên vùng, dài khoảng 11,79km, kết nối trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ thông qua các tuyến sông lớn như sông Sài Gòn, Nhà Bè, Lòng Tàu, Dinh Bà, Lò Rèn, Vàm Sát và Soài Rạp. Tuyến bắt đầu từ bến Bạch Đằng, kết nối với nhiều điểm tham quan nổi bật như Khu du lịch sinh thái Dần Xây, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác và khu du lịch cộng đồng Thiềng Liềng...

Theo kế hoạch, các tuyến du lịch này chủ yếu tận dụng hệ thống đường mòn, đường tuần tra rừng, đường thủy nội địa và hạ tầng dân sinh hiện có, dự kiến được tổ chức khai thác theo hình thức tự tổ chức.

Việc hình thành các tuyến du lịch sinh thái không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của TPHCM mà còn gắn phát triển du lịch với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương và tăng cường giáo dục môi trường.

Tin liên quan Đồng bộ giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ

QUỐC HÙNG