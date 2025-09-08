Dự kiến mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận từ năm 2025

Xã hội

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các nguồn tín dụng, phát hành trái phiếu và các kênh hợp pháp khác.

Trong tổng chiều dài 96,13km, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng từ 6 lên 8-12 làn xe, tốc độ khai thác 100-120km/giờ; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng quy mô 6 làn xe. Dự án cũng bao gồm xây dựng, nâng cấp hệ thống cầu, cống, trạm dừng nghỉ, hệ thống chiếu sáng, ITS, thu phí điện tử không dừng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và hiện đại.

Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2028. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 1, thường xảy ra ùn tắc trong các dịp lễ, tết.

