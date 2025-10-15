Vĩnh Long: Sạt lở bờ biển xã Long Vĩnh

Theo đó, khu vực sạt lở nằm trên đoạn từ Đồn Biên phòng Long Vĩnh đến bến phà qua Cù Lao Dung (TP Cần Thơ). Hiện sạt lở mạnh và có nguy cơ lan rộng thêm khoảng 800m. Sạt lở đã làm mất tuyến bờ bao giáp biển, sóng đã tiến sát chân đê Giồng Bàn, gây sạt lở phần chân đê dài khoảng 70m, ước thiệt hại đến 4 hộ dân nuôi tôm, với diện tích 2,2ha ao nuôi, tổng thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.

Trước tình hình sạt lở diễn biến nhanh và phức tạp, UBND xã Long Vĩnh đã tiến hành cắm biển báo, khoanh vùng cảnh báo khu vực bị sạt lở; đồng thời vận động, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn theo quy định. Lực lượng tại chỗ được bố trí trực ứng phó, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện sẵn sàng xử lý khi sự cố tiếp tục xảy ra.

Sạt lở ban đầu ước thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng

Bên cạnh đó, UBND xã đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ người dân. Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Nếu xảy ra vỡ đê, hơn 200 hộ dân với 250ha nuôi trồng thủy sản phía trong đê có nguy cơ thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh – quốc phòng địa phương.

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng cho biết, những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động từ con người khiến tình hình sạt lở ven sông, ven biển ở Vĩnh Long ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 125 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 7,2km, ảnh hưởng 531 hộ dân, với thiệt hại ước tính khoảng 24,3 tỷ đồng.

TÍN HUY