Vĩnh Long: Xả thải ra môi trường, Công ty TNHH New Increase bị phạt 345 triệu đồng

Theo kết quả kiểm tra, doanh nghiệp này có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện các thông số vượt quy chuẩn cho phép. Ảnh: CA

Ngày 16-10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH New Increase, có địa chỉ tại xã Bình Phú (tỉnh Vĩnh Long), với số tiền 345 triệu đồng do hành vi “Xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật”.

Theo kết quả kiểm tra, doanh nghiệp này có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m³/ngày đến dưới 40 m³/ngày, với lưu lượng trung bình 26 m³/ngày.

Trước đó, ngày 22-8, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra tại cơ sở này; đồng thời lấy mẫu nước thải tại miệng đường ống sau hệ thống xử lý nước thải tập trung để phân tích 4 thông số môi trường theo QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ NN-MT).

Kết quả thử nghiệm do Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển đổi số (khu vực 1) thuộc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long thực hiện cho thấy, mẫu nước thải của doanh nghiệp có 3/4 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, tổng Coliforms vượt 1.860 lần, BOD5 vượt 4,1 lần và NH4+ (tính theo N) vượt 1,93 lần so với mức cho phép.

TÍN HUY