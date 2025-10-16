Vĩnh Long có 4.650 cán bộ, công chức, viên chức nữ

Sáng 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ nhân Kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10; đồng thời tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Buổi họp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của các thế hệ phụ nữ đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp ghi nhận kết quả phong trào thi đua đặc biệt do Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp Hội LHPN trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Các cấp hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.650 cán bộ, công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chiếm 35,4% tổng số cán bộ. Trong đó, 25/31 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có cán bộ nữ tham gia lãnh đạo. Công tác phát triển đảng viên nữ tiếp tục được quan tâm, các cấp hội đã giới thiệu nhiều cán bộ nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh đã phát triển được 1.975 đảng viên nữ, chiếm 63,3% trong tổng số đảng viên mới kết nạp.

Hưởng ứng phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phụ nữ Vĩnh Long phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong khởi nghiệp. Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn mô hình kinh tế hộ, gần 1.650 mô hình kinh tế tập thể và gần 100 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Các cấp hội đã huy động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống gia đình.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam” cho 104 chị em phụ nữ tỉnh

Bên cạnh đó, phụ nữ Vĩnh Long còn tích cực trong các phong trào văn hóa – xã hội, thể dục thể thao và du lịch cộng đồng. Nhiều phong trào thiết thực được triển khai rộng khắp, như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; mô hình “5 có, 3 sạch” gắn với đô thị văn minh; phong trào dân vũ, thể thao quần chúng được duy trì sôi nổi.

Đặc biệt, hoạt động nhân đạo – từ thiện được các cấp hội chú trọng với phong trào “Mẹ đỡ đầu” chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn,...

Các đơn vị, cá nhân đồng hành với Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ kinh phí cho Quỹ an sinh xã hội năm 2025

Tại buổi họp mặt, Hội Tương tế Bến Tre tại TPHCM và các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ 271 triệu đồng để sửa chữa tuyến đường vào nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa). Các đơn vị tài trợ cũng trao bảng tượng trưng đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long trong công tác an sinh xã hội năm 2025, với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam” cho 104 chị em phụ nữ, đồng thời biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2025.

TÍN HUY