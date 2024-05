Du lịch châu Phi khởi sắc

Trong quý 1 năm nay, châu Phi đã đón lượng khách quốc tế tăng thêm 5% so với cùng kỳ năm 2019, và nhiều hơn 13% so với quý 1-2023. Mức tăng trưởng tích cực trên đã đưa châu lục này trở lại quỹ đạo đi lên sau khi đã đạt mức phục hồi 96% so với trước dịch vào năm 2023. Một số quốc gia có kết quả nổi bật, vượt xa mức trung bình của lục địa bao gồm Tanzania, Morocco và Algeria.

Một khu du lịch tại Tanzania. Ảnh: AFRICAN TRAVEL TIMES

Theo dữ liệu của UNWTO, Bắc Phi ghi nhận thành tích tốt nhất trong quý 1 với lượng khách quốc tế nhiều hơn 23% so với quý 1-2019, tiếp theo là Trung Mỹ tăng 15%, Caribbean và Tây Âu, mỗi nơi tăng 7%. Tuy nhiên, ở châu Phi, sự phục hồi của du lịch quốc tế đang cho thấy xu hướng không đồng đều giữa tốc độ tăng trưởng của lượng khách đến và doanh thu. Sự chênh lệch này được giải thích bởi các yếu tố như thời gian lưu trú trung bình, chi tiêu trung bình cho mỗi du khách và thành phần khách hàng.

PHƯƠNG NAM