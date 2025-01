Công an TPHCM hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Ngày 21-1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ (PK02) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) PK02E thành Phòng CSCĐ (PK02); quyết định của Giám đốc Công an TPHCM triển khai tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ và các quyết định về công tác cán bộ.