Em Trần Đình Hoàng Phúc (lớp 5) đạt 8.0 IELTS nhờ làm quen tiếng Anh từ 3 tuổi

Mới đây, Trần Đình Hoàng Phúc (ảnh), nguyên học sinh Trường Tiểu học An Bình (phường An Khánh, TPHCM), xuất sắc đạt 8.0 IELTS, trong đó 3 kỹ năng reading (đọc), listening (nghe) và speaking (nói) đều đạt 8.5.

Hoàng Phúc đã làm quen với tiếng Anh từ lúc 3 tuổi. Ở nhà, em thường xuyên đọc sách, truyện, xem video bằng tiếng Anh. Tiếng Anh dần trở thành thói quen của cậu học trò nhỏ. Khi vào bậc tiểu học, em tích cực tham gia các kỳ thi toán, khoa học quốc tế để trau dồi thêm kiến thức và khả năng ngoại ngữ. Ở lần đầu tiên thử sức với chứng chỉ IELTS, Phúc đã nhẹ nhàng hoàn thành các bài thi với tâm trạng thoải mái, không quá áp lực.

Anh Trần Đình Hoàng Hưng, ba của Hoàng Phúc, chia sẻ, gia đình tạo điều kiện cho con học tiếng Anh theo năng lực và sở thích, không tạo áp lực về thành tích. Với quan điểm học tập nhẹ nhàng, Hoàng Phúc học tiếng Anh theo phương pháp Linearthinking (học tiếng Anh bằng tư duy kết hợp với kỹ thuật siêu trí nhớ, tận dụng ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ đối với việc học tiếng Anh).

Nhờ đó, học sinh không chỉ được cải thiện những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, tiết kiệm thời gian học tiếng Anh.

Giáo viên ở nhiều trường phổ thông tại TPHCM cho biết, một trong những vấn đề lớn nhất của học sinh Việt Nam khi học tiếng Anh là thói quen học vẹt, học mẹo, ghi nhớ từ vựng một cách máy móc, rời rạc với ngữ cảnh. Để học ngoại ngữ hiệu quả, học sinh cần được xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, tập trung vào việc hiểu bản chất ngôn ngữ thay vì ghi nhớ kiến thức máy móc, chuẩn hóa phát âm và kỹ năng đọc hiểu ngay từ khi mới học tiếng Anh.

Quan trọng hơn hết, việc tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ nên xem là trải nghiệm, giúp trẻ phát huy khả năng, nhận thức điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó có lộ trình học tập phù hợp, chứ không nên xem là “điều kiện cần” trong các cuộc đua tuyển sinh, tạo áp lực không đáng có.

