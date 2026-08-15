Epson ra mắt 8 mẫu máy in EcoTank

Dòng máy in EcoTank thế hệ mới sở hữu thiết kế nhỏ gọn hơn, tốc độ in nhanh hơn cùng nhiều tính năng kết nối thông minh, mang đến giải pháp in ấn linh hoạt cho gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Máy in EcoTank thế hệ mới sở hữu thiết kế nhỏ gọn

Tập đoàn công nghệ Epson đã giới thiệu 8 mẫu máy in EcoTank mới gồm: L1310, L1350, L3310, L3350, L3316, L3356, L5390 và L5396. Các sản phẩm mới được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu in ấn ngày càng đa dạng của gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ, với hiệu suất cao hơn, chi phí vận hành tối ưu và trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.

Thế hệ máy in EcoTank mới được trang bị nhiều tính năng nâng cấp nhằm tối ưu hiệu suất và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Các dòng máy L1350, L3350, L3356, L5390 và L5396 hỗ trợ scan và sao chép tài liệu thông qua ứng dụng Epson Smart Panel, đồng thời tương thích với Apple AirPrint, giúp người dùng dễ dàng xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

Riêng hai dòng máy L5390 và L5396 còn được tích hợp khay nạp tài liệu tự động (ADF), cho phép xử lý nhiều trang liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc trong môi trường văn phòng cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu in ấn thường xuyên.

Thế hệ EcoTank mới sử dụng bộ mực dye bốn màu CMYK dung tích lớn 65ml, với hiệu suất in lên đến 4.700 trang trắng đen và 7.500 trang màu cho mỗi bộ mực. Nhờ đó, người dùng có thể in số lượng lớn tài liệu hoặc hình ảnh với chi phí mỗi trang thấp, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng bản in sắc nét và ổn định.

Nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn, Epson tiếp tục trang bị thiết kế đầu nạp mực theo từng màu riêng biệt. Mỗi chai mực chỉ có thể lắp vào đúng khay mực tương ứng, giúp hạn chế tình trạng nạp sai màu, giảm nguy cơ đổ tràn và cho phép thao tác thay mực đơn giản, an toàn hơn.

Không chỉ tối ưu chi phí vận hành, dòng EcoTank mới còn được phát triển với độ bền cao, cho phép người dùng in tới 50.000 trang trong thời gian bảo hành. Máy cũng được trang bị Hộp mực thải (Maintenance Box) có thể thay thế, giúp người dùng chủ động bảo dưỡng thiết bị mà không cần gửi đến trung tâm dịch vụ, từ đó giảm thời gian gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống Semi-Automatic Print Adjustment tự động tối ưu việc căn chỉnh đầu in và cân bằng màu sắc theo thời gian, giúp duy trì chất lượng bản in ổn định, từ các tài liệu văn bản cho đến hình ảnh và bản thiết kế đồ họa.

Ông Nakata Ippei, Giám đốc Epson Việt Nam, cho biết: “Thế hệ máy in phun EcoTank mới được phát triển với hiệu suất nhanh hơn, độ bền cao hơn cùng các tính năng kết nối thông minh, giúp tối ưu quy trình làm việc và nâng cao năng suất. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả và linh hoạt hơn, dòng sản phẩm mới còn là lựa chọn phù hợp cho các gia đình và không gian làm việc tại nhà nhờ khả năng tiết kiệm chi phí, thời gian và năng lượng”.

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