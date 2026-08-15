ARTCOOL AI Air với thiết kế mặt gương đen hiện đại

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu điều hòa không khí LG ARTCOOL AI Air, tích hợp AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence) cùng thiết kế mặt gương đen sang trọng…, là điểm nhấn nội thất tinh tế cho các không gian sống hiện đại.

ARTCOOL AI Air với màu đen ấn tượng

Khác với thiết kế điều hòa truyền thống, LG ARTCOOL AI Air sở hữu mặt kính tráng gương đen sang trọng. Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là những đường nét kim loại xếp lớp song song tạo ra sự tương phản mạnh mẽ về chất liệu và màu sắc cho thiết bị.

LG ARTCOOL AI Air tạo nên sự độc đáo trong căn phòng

Nhờ đó, sản phẩm sở hữu vẻ đẹp tinh tế và cân bằng cho mọi không gian. Thiết kế này còn góp phần tối ưu việc phân bổ luồng gió, tạo ra luồng gió lan tỏa rộng hơn, làn gió nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

Hệ thống cửa gió kép giúp LG ARTCOOL AI Air làm mát nhanh, lan tỏa hơi mát đồng đều và dễ chịu

LG ARTCOOL AI Air được trang bị hệ thống cửa gió kép, giúp tăng hiệu quả phân bổ luồng khí, mang đến khả năng làm mát nhanh hơn đến 23% và đưa luồng gió lan tỏa xa tới 22m. Nhờ đó, hơi mát được phân bổ đồng đều trong không gian rộng, mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ những phút đầu vận hành.

Sản phẩm được tích hợp AI Thấu cảm (LG AI) mang đến khả năng thấu hiểu và cá nhân hóa sâu cho người dùng và không gian. Cảm biến phát hiện người dùng cho phép điều hòa nhanh chóng nhận diện vị trí của người dùng trong phạm vi lên đến 5m, từ đó tự động điều chỉnh hướng gió thổi trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo nhu cầu.

Người dùng có thể tận hưởng không gian mát lành theo ý thích. Chế độ Sleep Timer+ tự động điều chỉnh nhiệt độ dựa trên thói quen sử dụng điều hòa, với thời gian cài đặt được mở rộng lên đến 12 giờ, góp phần duy trì giấc ngủ sâu và thoải mái hơn suốt đêm.

Dễ dàng dùng LG ThinQ qua điện thoại thông minh

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ người dùng chủ động quản lý điện năng thông qua ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh. Tính năng kW Manager cho phép người dùng dễ dàng theo dõi lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực và thiết lập hạn mức sử dụng nhằm kiểm soát ngân sách hàng tháng một cách hiệu quả và trực quan.

Sản phẩm đang được phân phối tại website chính thức của LG và hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất 22.590.000 đồng.

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