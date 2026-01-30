EVN và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn FPT vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi AI trong lĩnh vực điện lực.

Đại diện EVN và FPT ký kết hợp tác

Một trong những trọng tâm hợp tác là xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng số phục vụ quản trị nhà máy điện, lưới điện và quản trị doanh nghiệp EVN, đồng thời phát triển các giải pháp lưới điện thông minh, dự báo phụ tải, tối ưu phân phối điện, cảnh báo bất thường và tiết kiệm năng lượng thông qua các mô hình AI tiên tiến. Đặc biệt, FPT sẽ hợp tác cùng EVN hoàn thiện và nâng cấp các hệ thống cốt lõi hiện có, tiêu biểu là hệ thống ERP và các ứng dụng xung quanh.

Hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển Hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép giám sát tiêu thụ điện theo khu vực, phát hiện sớm các bất thường, giảm tổn thất điện năng và đưa ra khuyến nghị tối ưu cho doanh nghiệp và người dân, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Trong lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng và bảo mật hệ thống, EVN và FPT sẽ phối hợp chia sẻ hạ tầng kỹ thuật phục vụ phòng chống thiên tai, ứng cứu sự cố; triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp cho các hệ thống công nghệ vận hành (OT) và SCADA; tổ chức diễn tập an ninh mạng, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa.

Song song với đó, hai bên chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công nghệ, quản trị nhân sự, ứng dụng công nghệ trong đào tạo và vận hành, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành điện trong giai đoạn chuyển đổi.

Việc EVN và FPT thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của mỗi bên, làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái công nghệ – năng lượng hiện đại, thông minh và bền vững, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

KIM THANH