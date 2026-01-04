Kinh tế

Du lịch

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II đón hơn 738.000 lượt du khách

SGGPO

Tối 4-1, tại Quảng trường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II chính thức bế mạc.

HUYNH MINH TUAN.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II khép lại trong một dấu mốc rất ý nghĩa: nghề trồng hoa – kiểng của Đồng Tháp đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu này vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn nhân dân Sa Đéc – những con người hiền hòa, nồng hậu – đã mở rộng cổng vườn, mở rộng tấm lòng để đón tiếp du khách. Chính sự mến khách, nghĩa tình và chân thành của người dân đã góp phần làm cho Festival không chỉ đẹp trong không gian trưng bày, mà còn ấm áp trong lòng người.

3.jpg
Đông đảo du khách tại lễ bế mạc

Đặc biệt, Festival năm nay đã để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc với chương trình trải nghiệm làng hoa dành cho hơn 1.000 học sinh vượt khó khu vực ĐBSCL. Đây không chỉ là một hoạt động tham quan, mà còn là sự sẻ chia, là cách gieo mầm ước mơ, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tin vào tương lai cho thế hệ trẻ.”

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II đã đón hơn 738.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

UBND tỉnh Đồng Tháp Cổng vườn Nghề trồng hoa Bế mạc Sa Đéc Festival Làng hoa ĐBSCL Nồng hậu Hoa – Kiểng Festival Hoa

