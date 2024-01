Ghép hình "sống ảo", một Tiktoker bị phạt 7,5 triệu đồng

Chủ tài khoản Tiktok “Dũng Vũ” nghe tống đạt quyết định xử phạt

Ngày 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.V.D. (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú), về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện tài khoản Tiktok “Dũng Vũ” khởi tạo hiệu ứng “Ghép mặt - Dũng Vũ” để ghép ảnh cá nhân vào khuôn mặt của người mặc trang phục công an nhân dân nhằm thu hút người dùng Tiktok tham gia trên mạng xã hội.

Cách tạo hiệu ứng trên của V.V.D. đã thu hút hơn 80.000 lượt người sử dụng. Đáng chú ý, nhiều tài khoản còn lồng ghép âm thanh, phát ngôn có nội dung phản cảm, xúc phạm cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng.

Qua làm việc, anh D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

BÙI LIÊM