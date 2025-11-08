Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Ngày 8-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa dành cho sinh viên, gia đình Việt trong chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” năm 2025.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh cùng đại biểu dâng hương tại công viên Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong chuyến hành trình hữu nghị - tiếp nối truyền thống, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại biểu dâng hương tại công viên Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới chân t ượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn đại biểu cũng đến Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Sau đó, đoàn tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

Bà Lê Thị Tuyết (ngụ phường Bình Đông) giới thiệu với con gái Chittaphonh Linda (sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) về nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tiếp đó, đoàn đến Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm (xã Phước Hải, TPHCM), thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Sinh viên dâng hương tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm

Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm nằm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Minh Đạm.

Năm 1993, Khu Di tích lịch sử Minh Đạm được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm

Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tìm hiểu về Đền Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm

Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giúp tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhân dân các nước, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thành phố và du học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây cũng là dịp để du học sinh tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình Việt Nam, giúp gắn kết tình cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên khi học tập xa nhà.

