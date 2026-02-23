Giá hàng hóa dịp tết không biến động

Ngày 22-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin về tình hình thị trường mùng 6 tháng Giêng và dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, mùng 6 tháng Giêng, thị trường hàng hóa cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết gian hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa. Nguồn cung hàng hóa dồi dào hơn, nhất là rau, củ đang vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Sức mua cũng tập trung ở nhóm rau, củ, quả. Thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê ra thành phố. Giá cả nhìn chung ổn định. Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản có giá giảm nhẹ so với mùng 3 và 4 do nguồn cung tăng.

Trong và sau tết, giá bán cơ bản không biến động so với trước tết do công tác chuẩn bị nguồn hàng tết năm nay được các địa phương triển khai từ sớm, bám sát dự báo nhu cầu.

Người dân chọn mua trái cây các loại tại một siêu thị ở TPHCM. (ẢNH: THI HỒNG)

Đề cập nhiệm vụ sau tết, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, trọng tâm là quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sau tết, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm. Bộ Công thương sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và mất an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026.

* Cùng ngày, các chợ đầu mối tại TPHCM cho biết, lượng hàng đã trở lại nhịp bình thường. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, từ mùng 6 đến rằm tháng Giêng, toàn bộ khu vực kinh doanh ổn định, nguồn hàng tăng dần từ 700 tấn lên khoảng 2.000 tấn mỗi ngày đêm. Riêng mặt hàng heo hơi đạt 75-340 tấn/đêm, tương đương 1.000-4.500 con/đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao sau kỳ nghỉ.

Đại diện chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức cũng thông tin, đã chủ động làm việc thường xuyên với thương nhân, chủ vựa lớn để giữ nguồn cung ổn định, tránh thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Doanh nghiệp phối hợp chặt với các cơ quan chức năng và sở ngành thành phố tăng cường kiểm tra giá bán, truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, góp phần bình ổn thị trường những ngày đầu xuân Bính Ngọ.

Ghi nhận tại một số siêu thị như Co.opmart, GO!, AEON Mall, MM Mega Market, hàng hóa dồi dào, nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai. Sau kỳ nghỉ tết kéo dài, sức mua rau xanh, trái cây, thủy hải sản tăng mạnh. Phần lớn siêu thị và cửa hàng tiện lợi chỉ nghỉ 1-2 ngày, sau đó mở cửa trở lại, nhanh chóng bắt nhịp phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Đặc biệt, trong dịp giáp tết, sức mua tăng cao, các siêu thị ghi nhận mãi lực tăng gấp 2-3 lần so với ngày bình thường.

PHÚC VĂN - THI HỒNG