Gia Lai: Tất bật thi công 7 trường nội trú tại các xã biên giới

SGGPO

Những ngày này, tại các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, hàng trăm công nhân đang miệt mài làm việc, dồn lực thi công các hạng mục trong không khí khẩn trương.

Clip: Thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch
1501464766746987436.jpg
Nhà thầu đổ bê tông phần móng tại Trường nội trú xã Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Các dự án đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.100 học sinh, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

3816804518135918890.jpg
Công nhân tham gia đổ bê tông phần móng tại Trường nội trú xã Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; đồng thời cử đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm thường xuyên bám sát công trường.

defb3b5eb6f539ab60e4.jpg
Trường nội trú xã Ia Púch đã được đổ móng. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, liên danh nhà thầu đang tập trung máy móc, huy động hơn 100 công nhân làm việc liên tục.

1623530337593629347.jpg
Phần móng được xây dựng kiên cố. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia O, công nhân cũng đang tất bật đào hố để thi công phần móng, các phương tiện liên tục ra vào để vận chuyển vật liệu.

21645413313036481.jpg
Công nhân tất bật làm móng. Ảnh: HỮU PHÚC
3866933447853628031.jpg
Trường nội trú xã Ia Púch thi công trên diện tích nhiều ha. Ảnh: HỮU PHÚC
1052572396226876319.jpg
Sắt được công nhân thi công, tập kết phục vụ cho việc làm móng. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai Ia Púch Trường nội trú biên giới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

