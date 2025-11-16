Trường nội trú biên giới là biểu tượng tinh thần đoàn kết các dân tộc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh, với 212 lớp học, phục vụ khoảng 7.108 học sinh, dự kiến đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.



Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Công trình được thiết kế hiện đại, gồm khối phòng học lý thuyết – phòng bộ môn; nhà đa năng, thư viện; khu nội trú, bán trú; nhà công vụ giáo viên; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như sân chơi, bãi tập, cây xanh; cùng trang thiết bị dạy học, y tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Gia Lai có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, đồng thời là cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tuy nhiên, các xã biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, học sinh phải đi học phân tán, vất vả. Việc xây dựng các trường nội trú biên giới, trong đó có 7 trường ở Gia Lai là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, giúp học sinh có điều kiện học tập khang trang, góp phần nâng cao dân trí, thắp sáng ước mơ và đáp ứng khát vọng học tập của con em vùng biên. Những ngôi trường này cũng là biểu tượng tinh thần, văn hóa, đoàn kết các dân tộc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, các trường sẽ trở thành nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi đầy đủ tiện ích cho học sinh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo để bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công; đề nghị Bộ Giáo dục sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm điều kiện ăn ở, đi lại, học tập tốt nhất cho học sinh. Các trường cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chính quyền địa phương có trách nhiệm động viên con em đến trường đầy đủ; các em học sinh cần nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) phát biểu

>> Một số hình ảnh Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công:

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng các giáo viên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho các em học sinh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự lễ khởi công

HỮU PHÚC