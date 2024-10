Gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở ĐBSCL

Bé gái 5 tuổi, nạn nhân bị xâm hại tình dục tại xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Gia tăng số vụ

Đến nay, vụ việc bé gái Đ.T.N.H. (5 tuổi) ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bị “yêu râu xanh” Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 2004, cùng quê với cháu H.) XHTD trôi qua đã hơn 2 tháng, song dư luận vẫn chưa hết bức xúc, phẫn nộ. Theo kết quả điều tra, Tâm là con nuôi của ông N.M.Q. và sống tại nhà ông này. 3 năm trước, ông Q. bị tai biến, nằm một chỗ. Thấy hoàn cảnh ông Q. khó khăn, gần đây anh N.T.K. (gọi ông Q. bằng cậu) thường xuyên chở vợ và 2 con nhỏ (trong đó có cháu Đ.T.N.H.) đến nhà chăm sóc ông Q. Chiều 31-7, đi làm về, không thấy cháu H., vợ anh K. đi tìm thì phát hiện con mình trong phòng ngủ của Tâm. Lúc này, Tâm chỉ mặc quần lót. Sau đó, vợ chồng anh K. phát hiện vùng kín cháu H. bị sưng, nghi ngờ Tâm XHTD con mình nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận, từ ngày 25-7 đến ngày 31-7, Tâm quan hệ tình dục với cháu H. 4 lần tại phòng ngủ của mình.

Cũng tại tỉnh Cà Mau, 6 tháng trước, người thân bé gái T.T.N.Y. (15 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) phát hiện cháu bị XHTD nên báo công an. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 7 tuổi đến nay, cháu Y. bị 7 người XHTD nhiều lần. Đau đớn hơn, trong số 7 đối tượng XHTD cháu Y., có đến 6 người là bà con, họ hàng, gồm dượng, con của cô cậu ruột, con của bác ruột.

Trước đó, ngày 17-2-2024, tại tỉnh An Giang, sau khi đi nhậu về, Lê Văn Hoàng (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) đến nhà em L.T.T.P. (13 tuổi, gần nhà Hoàng) chơi. Thấy không có người lớn ở nhà, Hoàng lao đến bế P. vào phòng ngủ của gia đình. Nạn nhân kháng cự quyết liệt nhưng Hoàng đe dọa, rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với P. Ngày 10-7-2024, thấy bụng cháu P. to bất thường, người nhà đưa cháu đến bệnh viện siêu âm và phát hiện cháu có thai 22 tuần tuổi. Biết được sự việc, mẹ của P. đến cơ quan công an trình báo.

Trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo sở LĐTB-XH một số địa phương ở ĐBSCL thông tin, số vụ XHTD trẻ em có chiều hướng tăng cao trong những năm gần đây; tính chất phức tạp hơn, mức độ phạm tội và hậu quả để lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Không ít nạn nhân bị chính người thân trong họ hàng XHTD, thực tế đã có trường hợp nạn nhân tự tử sau khi bị XHTD.

Lấy phòng làm chính

Lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh An Giang cho biết, kết quả điều tra, phân tích các vụ XHTD trẻ em xảy ra gần đây tại tỉnh An Giang cho thấy, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do gia đình, người chăm sóc trẻ còn thiếu ý thức, thiếu sự quan tâm, chăm sóc đối với trẻ. Ở nhiều gia đình, cha mẹ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc, nuôi dạy, trong khi ông bà lớn tuổi, không thể giám sát, quản lý trẻ một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, trẻ em ngày càng dậy thì sớm, kiến thức pháp luật nắm chưa nhiều, yêu đương sớm, dễ phát sinh những vụ việc đau lòng. Ngoài ra, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin nói chung và mạng xã hội nói riêng cũng tác động, ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý của trẻ em.

Bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau, cho hay, trước thực tế số vụ XHTD có chiều hướng gia tăng, phức tạp trên địa bàn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản yêu cầu Sở LĐTB-XH đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhận biết các nguy cơ có thể bị XHTD cho phụ huynh và trẻ em, đặc biệt là các bé gái, để nâng cao tính hiệu quả trong phòng ngừa. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác triển khai thực hiện phòng chống XHTD; kịp thời chấn chỉnh những địa phương chưa thực hiện tốt công tác phòng chống XHTD. Sở GD-ĐT chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em trong nhà trường.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, XHTD là hành vi đồi bại, cần phải được xử lý nghiêm để răn đe. Đối với các vụ XHTD xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, cơ quan điều tra các cấp ở tỉnh đều vào cuộc, điều tra, xác minh, kiên quyết xử lý thích đáng các đối tượng phạm tội. Để ngăn chặn tội phạm XHTD hiệu quả, các chủ thể liên quan như gia đình, nhà trường, xã hội… phải chung tay phòng ngừa hiệu quả. Hơn ai hết, cha mẹ là những người gần gũi con em mình nhất, phải dành thời gian quan tâm, nhận thấy và điều chỉnh ngay những thay đổi tâm lý, sinh lý; cũng như trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng phòng vệ trước những kẻ xấu. Khi phát hiện trẻ em bị XHTD, hãy gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em “111” để được tư vấn, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo báo cáo của Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ XHTD trẻ em (15 trẻ bị hiếp dâm, 11 trẻ bị giao cấu). Tại tỉnh Long An, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố mới 10 vụ/10 bị can về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 13 vụ/17 bị can về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm trước). Ở tỉnh Trà Vinh, trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ XHTD trẻ em. Còn tại tỉnh An Giang, từ năm 2021 đến năm 2023, có gần 100 trẻ em bị XHTD…

NHÓM PV