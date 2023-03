Giá thực phẩm tại ĐBSCL diễn biến trái chiều

Nguồn cung dồi dào, sức mua yếu đã khiến giá thịt heo hơi, thịt dê tại khu vực ĐBSCL giảm, trong khi đó giá vịt lại tăng do được tiêu thụ mạnh nhưng nguồn cung giảm.

Cụ thể, giá dê thịt giảm còn 70.000-85.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg so với 1 tháng trước) và giá heo hơi cũng xuống mức 49.000-51.000 đồng/kg, tương đương 4,9-5,1 triệu đồng/tạ. Mức giá này đang thấp hơn 1.000-3.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần và thấp hơn 2.000-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ.

Riêng giá vịt hơi lại tăng 5.000-8.000 đồng/kg và đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, vịt ta loại 1 (vịt lông trắng) được nông dân tại nhiều địa phương bán cho thương lái ở mức 56.000-58.000 đồng/kg, vịt loại 2 giá 50.000-55.000 đồng/kg, vịt xiêm tại nhiều nơi hiện ở mức trên dưới 70.000 đồng/kg.