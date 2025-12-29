Giá vàng chiều nay 29-12 tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC xuống còn 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường 500.000 đồng/lượng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 800.000 đồng/lượng so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 155 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 800.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục giảm. Công ty SJC giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 154,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất trên thị trường chiều nay được niêm yết tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29-12 (giờ Việt Nam) đã rời khỏi mốc 4.500 USD/ounce, còn 4.462,5 USD/ounce, giảm khoảng 49 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 16,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức khoảng 15,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,3 - 16,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 12,1 -15,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN