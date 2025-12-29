Giá vàng đầu tuần "hạ nhiệt"

Sau khi tăng cao vào tuần trước, giá vàng trong nước sáng đầu tuần, 29-12, quay đầu giảm.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra,

Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 155,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù giảm đồng pha nhưng hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất trên thị trường sáng nay đã vượt giá vàng miếng SJC, cao hơn 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng hạ nhiệt sau khi tăng cao vào tuần trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-12 (giờ Việt Nam) giảm còn lên 4.511,5 USD/ounce, giảm gần 21 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,1 - 15,6 triệu đồng/lượng.

Cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng cao, lên mức 4.550 USD/ounce do nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Bên cạnh đó, việc khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp trong những ngày cuối năm cũng là nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh hơn bình thường.

Giá vàng thế giới sáng nay trên thị trường châu Á cũng đã "hạ nhiệt" trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Chuyên gia Jim Wyckoff của Công ty Kitco Metals nhận định, chỉ số kỹ thuật của giá vàng cho thấy, các nhà giao dịch đang đặt cược quá mức vào sự tăng giá của kim loại quý này, nhất là các nhà đầu tư cá nhân.

NHUNG NGUYỄN