Giá vàng trong nước sáng 27-12 tiếp tục tăng mạnh

Sáng 27-12, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều ghi nhận mức tăng từ 300.000 – 500.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 156,7 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 156,7 triệu đồng/lượng mua vào và 159,7 triệu đồng/lượng bán ra,

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào và 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, sáng nay giá vàng nhẫn 9999 cao nhất đã chạm mốc tương đương vàng miếng SJC, ở mức 159,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại châu Á đạt 4.533,2 USD/ounce, tăng gần 54 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,6 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 12 đến 15,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan Giá vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC đều tăng

NHUNG NGUYỄN