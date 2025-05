Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hiện tượng đầu cơ

Theo ghi nhận vào khoảng 9 giờ 15 phút, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 120,7 triệu đồng/lượng mua vào và 122,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 119,7 triệu đồng/lượng mua vào và 122,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng biến động mạnh: Công ty PNJ tăng lần lượt ở mức 500.000 đồng và 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giá bán ra, niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,1 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá hôm qua ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng giữ nguyên giá hôm qua là 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 6-5 lên 3.432,5 USD/ounce, tăng 99,1 USD so với phiên trước. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco quay đầu giảm còn 3.388,4 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 12-14 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận định, diễn biến tăng mạnh của giá vàng miếng SJC có nguyên nhân từ tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục tăng, nguồn cung hạn chế, và khả năng có hiện tượng đầu cơ, thao túng giá từ một số tổ chức, cá nhân nhằm trục lợi.

Báo cáo gửi Quốc hội cho thấy, chỉ trong tháng 4-2025, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và quốc tế đã tăng từ 1–2 triệu đồng/lượng lên hơn 14 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 13,6%. Trước đó, cuối năm 2024, chênh lệch này từng giảm xuống mức 5%–7% nhờ các biện pháp điều hành mạnh tay.

NHNN cho biết, dù thị trường vàng biến động mạnh, nhưng chưa ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Cơ quan này đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012 theo thủ tục rút gọn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng.

“Thị trường vàng hiện chưa đạt trạng thái ổn định bền vững, vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý đầu cơ. Cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ,” NHNN nêu rõ.

NHUNG NGUYỄN