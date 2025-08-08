Kích thích bán lẻ, thu hút 15 triệu người tiêu dùng

Bộ trưởng Bộ Công thương đặt mục tiêu bán lẻ năm 2025 phải tăng 10,5% và thu hút được 15 triệu người tiêu dùng cùng khoảng 50.000 doanh nghiệp tham gia...

Ngày 8-8, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 2269/QĐ-BCT, phê duyệt Chương trình Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2025-2027.

Nhắm mục tiêu tăng 10,5%

Chương trình này đặt mục tiêu ngay trong năm 2025 này cần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ khoảng 10,5% (phấn đấu 12%) - góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5%. Đồng thời, đảm nguồn cung hàng thiết yếu, giữ ổn định giá cả, đặc biệt dịp cuối năm và tết, với ít nhất 15 triệu người tiêu dùng và 50.000 doanh nghiệp tham gia.

Bộ Công thương đề nghị tăng tốc bán lẻ. Ảnh: DMS

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ, ưu tiên tín dụng và giảm thuế phí cho sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao, công nghệ xanh… Cùng với đó, cần đẩy mạnh kết nối cung - cầu tại nông thôn, miền núi, hải đảo để mở rộng độ phủ hàng Việt trên toàn quốc.

Về khía cạnh này, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp WinCommerce - đơn vị quản lý hệ thống bán lẻ hiện đại WinMart / WinMart+ cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, hệ thống này đã mở mới 318 cửa hàng, trong đó gần 75% điểm ở nông thôn và ngoại thành các đô thị lớn. Tại miền Trung cũng đã có thêm 161 điểm mới. Mới nhất, đơn vị này tiếp tục khai trương 2 siêu thị mô hình mới tại Hà Nội và Đà Nẵng với không gian mở, thanh toán không tiền mặt...

Mua sắm, bán lẻ hiện đại tại hệ thống siêu thị WinMart. Ảnh theo WinCommerce

Trong khi đó, Saigon Co.op với gần 1.000 điểm bán và hơn 15.000 nhân lực, không chỉ phát triển mạng lưới và thương mại đa kênh mà còn được vinh danh Giải thưởng Môi trường TPHCM năm 2025, đã triển khai chương trình khuyến mãi thành viên hấp dẫn và ưu đãi online đến 50%, tặng phiếu mua hàng tới 700.000 đồng, góp phần lan tỏa tiêu dùng bền vững và đặc biệt là Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm nay tăng 9,3%. Tổng doanh thu nói chung đạt hơn 3.993.000 tỷ đồng, nếu điều chỉnh yếu tố giá, tăng trưởng thực là 7,1%.

Sẽ tổ chức nhiều chương trình, sự kiện

Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định chiến dịch truyền thông “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam” sẽ được triển khai với thông điệp khẳng định chất lượng hàng Việt ngang tầm hàng nhập, mở rộng sang cả lĩnh vực dịch vụ. Khẩu hiệu mới hướng tới thay đổi thói quen tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lòng tin vào sản phẩm trong nước. Nhiều sự kiện quy mô quốc gia sẽ được tổ chức sắp tới như “Lễ hội mua sắm Việt Nam”, chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch và văn hóa.

Theo mục tiêu mà Bộ Công thương đề ra: Giai đoạn 2026-2027, chương trình hướng tới xây dựng nền tảng thương mại hiện đại, giàu bản sắc Việt, phủ khắp toàn quốc; phát triển mô hình bán lẻ Việt, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối hạ tầng thương mại quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, xây dựng sàn giao dịch nông sản B2B đạt chuẩn quốc tế cho các ngành hàng thế mạnh, đặc biệt là gạo, cà phê, hạt tiêu, chè, hoa, trái cây nhiệt đới và thủy sản. Mục tiêu cuối cùng là đưa Việt Nam vào nhóm thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu theo xếp hạng Kearney GRDI (bảng xếp hạng thường niên đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường bán lẻ các quốc gia đang phát triển).

PHÚC HẬU