Giá vàng SJC “neo” ở vùng đỉnh

Sau khi lập đỉnh lịch sử 124,1 triệu đồng/lượng vào hôm qua, giá vàng SJC sáng nay 8-8 giảm nhẹ nhưng vẫn neo ở vùng đỉnh hồi cuối tháng 4-2025.

Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 8-8, giá vàng SJC được Tập đoàn Doji giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào và 124 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là đỉnh của giá vàng SJC vào cuối tháng 4-2025.

Trong khi đó, Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào và 124 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 121,6 triệu đồng/lượng mua vào và 124 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay lại không thay đổi so với hôm trước. Công ty SJC vẫn niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá giao dịch hôm trước, niêm yết ở mức 115,9 triệu đồng/lượng mua vào và 119,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 7-8 tiến sát mốc 3.400 USD, lên 3.394,9 USD/ounce, tăng 26,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 10 giờ ngày 8-8 (giờ Việt Nam) giảm còn 3.388,9 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 16,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 7-8. Cùng với đó, thị trường kỳ vọng vào khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã hỗ trợ cho giá vàng tiếp cận mốc chủ chốt 3.400 USD/ounce.

Giới phân tích cũng cho rằng, giá kim loại quý này tăng mạnh còn được hỗ trợ thêm dữ liệu vừa được công bố từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2-8 là 226.000, tăng 7.000 so với tuần trước đó và cao hơn mức dự báo 221.000 mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó. Các số liệu kinh tế Mỹ suy yếu càng củng cố kỳ vọng FED hạ lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng.

NHUNG NGUYỄN