Đông Nam bộ: Giá trứng gà tăng cao

Sau khi xuống thấp trong quý 2-2025, giá trứng gà tại các trại trứng quy mô nhỏ và vừa ở vùng Đông Nam bộ hiện tăng đáng kể.

Trong nửa tháng qua, người chăn nuôi gia cầm tại vùng Đông Nam bộ phấn khởi vì giá trứng gà đã hồi phục mạnh. Nhiều trang trại chăn nuôi gà tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai… ghi nhận giá bán buôn từ 2.200 - 3.000 đồng/quả.

Trứng gà tại Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources (Tây Ninh) chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Cụ thể, theo ông Nguyễn Lê Vũ, chủ một trại gà trứng tại xã Phước Thạnh (tỉnh Tây Ninh), giá trứng bán buôn tại trại tăng mạnh. Giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ không chênh lệch nhiều, đạt 2.700 - 2.800 đồng/quả. Trung bình trại trứng gà của ông bán được 15.000 quả/ngày, lãi khoảng 1.000 đồng/quả.

Đây là niềm vui lớn của người chăn nuôi gia cầm, khi trong quý 2 năm nay, có thời điểm giá trứng gà chỉ còn hơn 1.000 đồng/quả, khiến nhiều trại thua lỗ nặng, có người phải chuyển sang hướng khác đầu tư.

Khảo sát của phóng viên Báo SGGP trên thị trường ngày 9-8 cho thấy, giá tại các chợ truyền thống ở TPHCM dao động từ 3.800 - 4.000 đồng/quả trứng gà đồi, 3.200 - 3.500 đồng/quả trứng gà ta. Trứng gà công nghiệp 3.300 đồng/quả. Các loại trứng này tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/quả so với hồi tháng 7 vừa qua.

Tiểu thương xác nhận, giá trứng hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí còn cao hơn cả thời điểm dịch Covid-19.

Còn tại các siêu thị Winmart, mặt hàng trứng gà được niêm yết giá mới. Đơn cử, trứng gà ta quê giỏ 10 quả giá 55.500 đồng/giỏ (áp dụng từ đầu tháng 8), trứng gà Omega3 Dabaco giá 57.600 đồng/hộp 10 quả (áp dụng từ 1-8), trứng gà DHA giá 59.400 đồng/hộp 10 quả (áp dụng từ 1-8).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam chia sẻ, giá trứng gia cầm đã tăng dần từ đầu tháng 7, có thời điểm đạt 2.800 - 2.900 đồng/quả tại trại chăn nuôi.

Sản xuất trứng gà tại Công ty CP thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (TPHCM)

Ngoài nguyên nhân hàng năm, đây là thời điểm giá trứng tăng nhẹ do nhu cầu làm bánh trung thu tăng cao; theo ông Sơn, còn vì người tiêu dùng trong nước đã lấy lại niềm tin sau khi các thông tin về “trứng giả” được làm sáng tỏ, tức không có thật.

Một yếu tố khác, sau một thời gian dài giá trứng thấp (6-7 tháng), nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã phải giải phóng đàn gà, làm giảm nguồn cung trên thị trường.

Ông Sơn nhận định thêm, hiện dịch tả heo châu Phi đang bùng phát khiến người tiêu dùng chuyển sang tiêu thụ thịt và trứng gia cầm, thủy sản, góp phần thúc đẩy giá trứng gà tăng lên.

Một quầy bán trứng gia cầm tại chợ An Nhơn (TPHCM)

Giá trứng tăng là cơ hội cho người chăn nuôi gia cầm. Theo ông Sơn, một số hộ nông dân bắt đầu tái đàn, tuy nhiên, nếu tái đàn không kiểm soát sẽ dễ lặp lại câu chuyện cung vượt cầu, giá trứng lại rớt xuống.

Vì vậy, ông Sơn khuyến cáo, người chăn nuôi cần hết sức thận trọng, không nên tăng đàn ồ ạt vì giá trứng sẽ không ổn định mãi mãi, có thể tụt giảm xuống sau 5-6 tháng nữa. Nếu giá rớt xuống dưới 2.000 đồng/quả, người chăn nuôi sẽ lại thua lỗ.

