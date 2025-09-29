Giá vàng miếng SJC lên 136,5 triệu đồng/lượng

Chiều 29-9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà đi lên của thị trường thế giới, khi giá vàng quốc tế vượt mốc 3.800 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tiếp tục tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 129,9 triệu đồng/lượng mua vào và 132,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 129,7 triệu đồng/lượng mua vào và 132,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 29-9 (giờ Việt Nam) đã chính thức vượt 3.800 USD/ounce, lên 3.814,13 USD/ounce, tăng 18 USD so với sáng nay. Đây là mức giá cao nhất mọi thời đại của vàng thế giới.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 121,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10,9-12 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN