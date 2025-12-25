Giá vàng miếng SJC rời mốc 159 triệu đồng/lượng

Vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy, sau khi tăng lên cao nhất trong ngày hôm qua ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, hiện giá vàng miếng SJC đã rời khỏi mốc 159 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng giảm nhẹ hơn vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.
Trong khi đó, Công ty SJC vẫn giữ giá giao dịch hôm qua ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới cũng giảm nhẹ sau khi lập đỉnh, vượt 4.500 USD/ounce vào phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 25-12 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.479,4 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,2- 15,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư và giá USD hồi phục. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên gần 98 điểm đã gây áp lực phần nào lên giá vàng.