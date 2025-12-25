Giá vàng miếng SJC rời mốc 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 25-12 quay đầu giảm sau khi lập đỉnh vào hôm trước. Trong đó, giá vàng miếng giảm mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999.

Vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, sau khi tăng lên cao nhất trong ngày hôm qua ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, hiện giá vàng miếng SJC đã rời khỏi mốc 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm nhưng giảm nhẹ hơn vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Trong khi đó, Công ty SJC vẫn giữ giá giao dịch hôm qua ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới cũng giảm nhẹ sau khi lập đỉnh, vượt 4.500 USD/ounce vào phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 25-12 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.479,4 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,2- 15,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư và giá USD hồi phục. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD và 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên gần 98 điểm đã gây áp lực phần nào lên giá vàng.

NHUNG NGUYỄN