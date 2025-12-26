Giá vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC đều tăng

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng thêm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 157,4 triệu đồng/lượng mua vào và 159,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá chốt ngày cao nhất của giá vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Tập đoàn Phú Quý vẫn giao dịch giá vàng miếng SJC sáng nay ở mức 156,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tiếp tục tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 156,3 triệu đồng/lượng mua vào và 159,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty SJC lại giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức còn tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 chiều 26-12 lên cao nhất 159,3 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn giá vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN