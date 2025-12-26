Kinh tế

Thị trường

Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 lên mức 158,8 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay 26-12 bật tăng trở lại, trong đó giá vàng nhẫn 9999 tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào và 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Với vàng miếng SJC, Công ty SJC tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới cũng bật tăng trở lại, vượt 4.500 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 26-12 (giờ Việt Nam) lên 4.505,2 USD/ounce, tăng hơn 26 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,9- 15,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty SJC Vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý Nhẫn Kitco Giá vàng giá vàng sáng 26-12 giá vàng tăng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn