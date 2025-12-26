Sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 lên mức 158,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 26-12 bật tăng trở lại, trong đó giá vàng nhẫn 9999 tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào và 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Với vàng miếng SJC, Công ty SJC tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới cũng bật tăng trở lại, vượt 4.500 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 26-12 (giờ Việt Nam) lên 4.505,2 USD/ounce, tăng hơn 26 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 143,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,9- 15,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN