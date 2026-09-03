Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều 3-9 phục hồi sau cú giảm sâu so với phiên sáng.

Giá vàng trong nước chiều nay tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay (ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Đến 16 giờ ngày 3-9, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tức tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần qua, báo giá ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều ngày 3-9 cũng được Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, báo giá ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay, tức tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 400.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước.

Thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 3-9 (giờ Việt Nam) lên 4.438,8 USD/ounce tăng 25 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng 52 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,5-7,9 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 7,3-7,7 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN