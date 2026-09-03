Chiều 3-9, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo diễn biến giá thế giới.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm vào kỳ điều hành chiều nay, 3-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 22.486 đồng/lít, tăng 723 đồng/lít so với giá bán của kỳ vừa qua; xăng E10RON95-III có giá bán tối đa 23.274 đồng/lít, tăng 672 đồng/lít.

Tuy nhiên, giá dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng/lít, giá bán tối đa còn 27.743 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 499 đồng/kg, còn 17.641 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel và 200 đồng/kg đối với dầu mazut. Liên bộ không yêu cầu trích lập đối với các mặt hàng xăng sinh học.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 27-8 đến 3-9 tăng 4,12% đối với RON92 và tăng 4,04% đối với RON95. Trong khi đó, giá dầu diesel của thế giới giảm 1,14% và dầu mazut giảm 4,16%.

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