Hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam tìm nguồn hàng

Ngày 3-9, Viet Nam International Sourcing 2026 khai mạc tại TPHCM, thu hút hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt kết nối trực tiếp nhà mua, hệ thống phân phối và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đối tác quốc tế trực tiếp dùng thử, tìm hiểu sản phẩm thực phẩm Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp UBND TPHCM và các địa phương tổ chức từ ngày 3 đến 5-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Triển lãm năm nay có hơn 500 gian hàng trên diện tích hơn 12.000 m², quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; khoảng 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B được sắp xếp theo nhu cầu thu mua, cùng khoảng 13.000 lượt kết nối trực tiếp tại các gian hàng.

Đối tác tìm hiểu sản phẩm thực phẩm chế biến của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối lớn như Walmart (Hoa Kỳ), H&M (Thụy Điển), Aeon (Nhật Bản), Lotte (Hàn Quốc), Central Group, Mega Market (Thái Lan), LuLu (UAE)… tiếp tục tìm nguồn hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó là các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và nền tảng thương mại điện tử quốc tế, mở thêm đầu ra cho nhiều nhóm doanh nghiệp Việt.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, sự hiện diện của hàng trăm đoàn thu mua, nhà phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.

Với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), môi trường đầu tư ổn định và năng lực sản xuất ngày càng được nâng lên, Việt Nam tiếp tục có cơ hội trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn, nhà mua quốc tế.

Đáng chú ý, theo bà Phan Thị Thắng, bên cạnh cơ hội mở rộng kết nối với số lượng lớn nhà mua, doanh nghiệp còn có điều kiện tiếp xúc trực tiếp để hiểu thị trường đang cần gì. Nhà mua hiện tìm kiếm sản phẩm tốt, đồng thời yêu cầu năng lực sản xuất ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao và khả năng hợp tác dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tham quan, tìm hiểu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Viet Nam International Sourcing 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá, biến động thương mại toàn cầu vừa tạo thách thức, vừa mở cơ hội để doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường. Sức cạnh tranh phụ thuộc chi phí sản xuất, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết thành phố sẽ tăng kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các tập đoàn mua hàng, hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế; khai thác các FTA để giữ thị trường truyền thống, đồng thời tiếp cận thị trường mới, thị trường ngách, nhất là sản phẩm xanh, Halal, kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Việc đưa nhà mua quốc tế trực tiếp đến gặp doanh nghiệp, khảo sát năng lực sản xuất được kỳ vọng giúp rút ngắn đường tiếp cận thị trường, đưa các cuộc kết nối tiến tới đơn hàng và hợp tác dài hạn.

MINH XUÂN