TPHCM đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

TPHCM đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và khai thác các kênh phân phối mới, nhằm đưa hàng tiêu dùng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiều 3-9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu”. Sự kiện thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia.

Nhà mua hàng tìm hiểu sản phẩm thực phẩm chế biến của doanh nghiệp Việt tại Triển lãm Vietnam International Sourcing 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC, dư địa cho hàng Việt tiếp tục mở rộng khi hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt khoảng 475 tỷ USD, riêng nhóm công nghệ, điện tử gần 165 tỷ USD. Trong 8 tháng của năm 2026, xuất khẩu đạt khoảng 374 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ. TPHCM hiện đóng góp khoảng 21% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tuy nhiên, cơ hội thị trường đang đi cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, phát triển bền vững và khả năng đáp ứng chuỗi cung ứng. TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân 10%-11%/năm trong giai đoạn 2026-2030, nâng tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) lên trên 75% vào năm 2030. Thành phố đồng thời thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh, kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện hạ tầng logistics để giảm chi phí lưu thông hàng hóa.

Từ góc độ thị trường, ông Đỗ Quốc Hưng, Quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, cho biết doanh nghiệp Việt đang đứng trước những thay đổi lớn về chính sách thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và sự dịch chuyển chuỗi sản xuất. Dù có lợi thế từ 17 thị trường có FTA, doanh nghiệp không thể tiếp tục phụ thuộc vào gia công, mà phải nâng giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và bám sát thị hiếu tiêu dùng.

Áp lực này thể hiện rõ từ yêu cầu của các nhà mua hàng quốc tế. Tại hội thảo, nhiều tập đoàn toàn cầu đã chia sẻ tiêu chuẩn mới cần cho nhà cung ứng. Theo đó, cần thiết minh bạch dữ liệu nhà máy, bảo đảm quyền lao động, đạo đức kinh doanh và bảo vệ môi trường đã trở thành những điều kiện quan trọng để thiết lập quan hệ cung ứng lâu dài.

Doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm với các đối tác quốc tế, mở cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước xu hướng này, ông Trần Phú Lữ cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời tăng kết nối với các tập đoàn phân phối, nhà nhập khẩu và kênh thương mại điện tử xuyên biên giới. Mục tiêu không chỉ mở rộng đầu ra mà còn giúp doanh nghiệp từng bước thoát khỏi gia công, nâng giá trị hàng hóa và xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.

MINH XUÂN