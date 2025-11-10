Kinh tế

Thị trường

Giá vàng vượt 150 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn 9999 cùng vượt 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn 9999 đều tăng trong chiều 10-11
Giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn 9999 đều tăng trong chiều 10-11

Vào lúc 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10-11 (giờ Việt Nam) có giá 4.084,39 USD/ounce, tăng 50 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,7 triệu đồng/lượng. Do đà tăng giá vàng trong nước không phản ánh hết mức tăng của giá vàng thế giới nên đã thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 21,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,1- 20,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,2 – 21,1 triệu đồng/lượng.

